Die Tradition findet, oder fand seine Fortsetzung. Der Einladung zum beliebten Grillhöck der Spielbühne 99 folgend, begab ich mich nach der Fahrweid. Ich kam dieser sehr gerne nach. Am Samstag, 27.08.2016 traf ich im späteren Nachmittag beim Förenwäldli ein. Mario Lorentz, Präsident der Spielbühne 99, war im Element. Für Speiss und Trank war gesorgt. Alles 0fferiert von der Spielbühne 99. Die Mitglieder erweiterten das ganze Angebot mit diversen Salaten, Kuchen und weiteren Leckerein. Die fröhliche, illustre und aufgestellte Gästeschar zeigte sich sehr beeindruckt vom vielseitigen und offerierten Angebot. Mario's Spezialtät – Creveten – durften natürlich nicht fehlen. Alle Gäste hatten die Möglichkeit diese Köstlichkeit zu geniessen. Eine kleine Crew war für die Durchführung des Grillhöcks verantwortlich. Meine Feststellung war jedoch, dass Mario so ziemlich alleine die grosse Arbeit vollbrachte. Gerne denke ich an den Event zurück. Für weitere Höckbesuche bin ich unschwer zu überzeugen. Recht herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.”

buno klaus