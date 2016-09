Am Schweizer Rotarytag waren in der ganzen Schweiz Tausende Rotarierinnen und Rotarier im Einsatz. In Strassenaktionen wurden Mittel gesammelt für die international tätige Minenopferorganisation mine-ex und über die Arbeit von Rotary informiert. So auch in Baden.

Die beiden Badener Rotaryclubs und die Nachwuchsorganisation Rotaract waren am Samstag, 10. September erstmals gemeinsam im Einsatz. Bei prächtigem Wetter wurden in der Badener Innenstadt Badenersteine zugunsten von mine-ex verkauft und Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Rund 40 Mitglieder der Badener Rotarier und Rotaracter generierten mit ihrer gemeinsamen Aktion über CHF 10'000 an Spenden zugusten mine-ex.



Alle Rotary-Clubs leisten in über 200 Schweizer Clubs und unzähligen Projekten gemeinnützige Arbeit. Beispielweise sorgte eine Initiative von Rotary International gegen Kinderlähmung mit flächendeckender Organisation von Schluckimpfungen für die weltweite Ausmerzung der Seuche.