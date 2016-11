Auch der 30.November 2016, einfach wie gestern, ein Bilderbuch Wetter. Warum nicht einmal ins Schwarzbubenland schauen und die Dörfer Büren, St. Pantaleon und Nuglar bestaunen. Also mit der Bahn von Frenkendorf nach Liestal und von dort mit dem Postauto nach Büren. Dies natürlich am Nachmittag. In Büren angekommen, dann dem Interregio Weg entlang nach Liestal. Oben am Berg von Büren alles gut markiert. Dann sieht man schon nach 20 Minuten St. Pantaleon. Auch der Kirchturm in diesem Dorf ist mächtig. Und auch der Blick bis nach Seltisberg, was wie Frenkendorf im Kanton Baselland liegt. Dagegen die Orte Büren, St. Pantaleon und Nuglar gehören zum Kanton Solothurn. Man sagt auch das Schwarzbubenland. Man ist auch katholisch in dieser Gegend. Hie und da sieht man auch ein Kreuz mit Jesus auf dem Wanderweg. Und Frenkendorf hat auch eine gemeinsame Grenze mit Nuglar.