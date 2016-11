Am Sonntag, 13. November, ab 11 Uhr im Roten Haus in Brugg, lädt die SP des Bezirks Brugg ein zu einer Vernissage der besonderen Art: Zum ersten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert die SP spezielle Foto-Karten. Darauf abgelichtet sind spannende Menschen, die mutig einstehen für Werte, die in unserer Gesellschaft zunehmend vergessen werden, die aber unsere Schweiz ausmachen. Sie zeigen ihre Haltung mit pointierten Aussagen und stehen mit ihrem Bild dazu. Mit dabei sind die Nationalräte (und Regierungsratskandidatin) Yvonne Feri und Cédric Wermuth. Musikalisch umrahmt wird der Anlass vom "Duo Uncle Paul".