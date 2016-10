Flohmarkt im Rahmen des Sunnhaldefäschts vom 30. Oktober 2016 in Untersiggenthal

Am Sunnhaldefäscht im Altersheims Sunnhalde findet traditionsgemäss der grosse Flohmarkt statt. Startschuss ist um 11. 30 Uhr, das Ende des Flohmarkts ist auf 15. 00 Uhr angesetzt. An vielen Ständen werden Kostbarkeiten, Antiquitäten und Alltägliches präsentiert. Geschirr, Gläser, Haushaltsgegenstände, Spielsachen, kleinere Möbelstücke, Accessoires und Nippes suchen neue Besitzer und Besitzerinnen. Bücherkisten laden zum Schmökern ein. Das Flohmarkt-Team freut sich auf viele interessierte Besucher und Besucherinnen. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie, was Sie schon immer gesucht haben!

Letzte Annahme für Flohmarktartikel ist am Samstag, 29.10. von 10 Uhr bis 12 Uhr bei der Garage im Altersheim.