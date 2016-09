Über 30 „gwundrige“ Landfrauen bestiegen am 1. September um 8 Uhr den Car Rouge Richtung Schwarzwald. In der Tannenmühle in Grafenhausen gab es Kaffee und Gipfeli. Danach ging es weiter nach Bonndorf zum sehr interessanten „Schinkenseminar“ im Gasthof Kranz, wo es danach ein wunderbares Schinkenbuffet mit kalten und warmen Speisen gab. Wer wollte konnte im nahen Fabrikladen einkaufen. Um 14Uhr fuhr Andreas, der Chauffeur, nach Holzschlag in die Imkerei und Schnapsbrennerei Herb, wo Sebastian viel Interessantes über das Schnapsbrennen erzählte und nachher die Frauen auf den Bienenlehrpfad mitnahm. Um viele Erfahrungen reicher und ein paar Euro ärmer kamen die Landfrauen müde und wohlbehalten kurz vor sieben Uhr wieder in Fislisbach an.