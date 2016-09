Wie in den letzten Jahren führt der FC Menzo Reinach auch in diesem Jahr in den Herbstferien sein Junioren-Fussballcamp durch. Angesprochen sind Kinder (auch solche von anderen Vereinen und Nichtvereins-Kicker) im Alter zwischen 6 und 15 Jahren. Im letzten Jahr waren 70 fussballbegeisterte Mädchen und Jungs im Moos in Reinach dabei. Verschiedene Aktivitäten standen an den fünf Tagen auf dem Programm: Jonglieren, dribbeln, den Gegner austricksen und vieles mehr. Und natürlich kamen auch die Mätchlis nicht zu kurz. Die Jugendlichen erhielten zudem Besuch von den Profispielern Joao Paiva und Gonzalo Zarate. Der FC Menzo-Reinach freut sich, auch dieses Jahr viele fussballbegeisterte Kids im 5. Kids Starcamp vom 3. - 7. Oktober im Moos in Reinach zu begrüssen. Man kann sich noch anmelden unter: Starcamp 2016 für Kids - Menzo-Reinach - Oktober