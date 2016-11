Feierlicher Start in die Adventszeit im Reusspark mit den Volkssängern Rohrdorferberg, der Singgruppe Nachtigallen der Pro Senectute Wettingen, der Flötengruppe Salteba und der Geschichtenerzählerin Irene Briner.

Emsige drei kleine Ängelein verteilten im Saal Stern-Guetsli. In der Kaminecke brannte ein gemütliches Feuer und pünktlich zum Anlass glänzte auch der grosse Weihnachtsbaum im Foyer. Wie seit vielen Jahren, erklangen am Samstag des ersten Adventswochenendes im Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung in Niederwil, die Stimmen der Sängerinnen und Sänger der Volkssänger Rohrdorferberg unterstützt von der Singgruppe Nachtigallen der Pro Senectute Wettingen. Auch dieses Jahr wurden Sie stimmig begleitet von der Flötengruppe Salteba.

Abgerundet wurde der Anlass durch eine Weihnachtsgeschichte und ein Weihnachtsgedicht, lebendig erzählt von Irene Briner, Geschichtenerzählerin. An einem Stand bot die Strickgruppe des Reussparks Gestricktes an, welches in Zusammenarbeit mit den Bewohnenden entstand.

Die Sängerinnen und Sänger, unter der Leitung von Christine Neuhaus, bereiteten den Bewohnenden, Angehörigen und Gästen sichtlich Freude mit den beliebten Weihnachtsliedern. Ein Blick in den Saal zeigte feierliche Gesichter. Viele sangen mit, dank den Notenheften, die verteilt wurden. Sichtlich machte es auch den Sängerinnen und Sängern viel Vergnügen zu Singen, trotz geschrumpfter Anzahl Chormitglieder, und sie teilen mit, dass neue Sängerinnen und Sänger immer willkommen sind.