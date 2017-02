Die FDP Schnottwil hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen vom 23. April 2017 nominiert. Nach sorgfältiger Auswahl konnte die FDP an der Nominationsversammlung eine vollständige Liste mit 7 motivierten Kandidaten präsentieren. Zwei Frauen und fünf Männer, im Alter zwischen 29 - 54 Jahren, die alle in der Gemeinde Schnottwil stark verankert sind, stellen sich zur Wahl (4 Bisherige und 3 Neue). Allen Kandidaten ist es ein Bedürfnis sich in Ihrer Wohngemeinde zu engagieren und Ihr Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ihr Wahlslogan lautet: "Vorwärts für Schnottwil".

Die FDP Schnottwil will mindestens die 6 Sitze verteidigen, damit die klare bürgerliche Mehrheit auch in der neuen Amtsperiode im siebenköpfigen Gemeinderat vertreten ist.