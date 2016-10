Wir verfügen über zwei Aktivmannschaften, zwei Senioren-Teams und 17 Juniorenmannschaften aller Altersklassen sowie über B-Juniorinnen.

Unser Schwerpunkt liegt klar in der Juniorenarbeit. Bei uns bezahlen alle Spieler ihren Jahresbeitrag. Entschädigungen erhalten nur die Trainer.

So kann man es lesen auf der Homepage vom FC Frenkendorf. Also im Gegensatz zu den Grossvereinen, es hat hier die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Geld spielt sicher auch eine Rolle, um alles abwickeln zu können. Jedoch in einem normalen Mass.

Dann hat es auch noch eine Supporter Club, wo viele Supporter vom FC Frenkendorf freiwillig einen Beitrag leisten. So auch Anlässe dienen dazu, dass man Geld verdienen tut. 2017 wird es zum Beispiel das 15. Int.TriRhena Hallenfussballturnier in Frenkendorf in der Sporthalle Egg haben. Auch hier ohne Sponsoren unmöglich so etwas zu organisieren.

Der OK Präsident ist zugleich der Präsident vom FC Frenkendorf. Martin Häfelfinger heisst der Herr, der es jetzt beim Turnier schon wieder 9 Jahre macht. Vorher machte es 19 Jahre der Verfasser von diesem Kommentar.

Nur kurz dies zum TriRhena Turnier. Das Ziel vor 25 Jahren ist gewesen, dass die Jugend sich über die Grenze kennen lernen soll. Das war der Fall, weil es die POLITISCHE WENDE in Europa gab. Darum kamen zu uns auch die tschechischen Mannschaften FK Mlada Boleslav, Bohemians Prag, Ziskov Prag und Motorlet Prag. Der jetzige Goali vom FC Basel, der spielte übrigens in der Jugend bei FK Victoria Ziskov Prag. Der FK Viktoria Žižkov ist ein tschechischer Fußballverein aus dem Prager Stadtteil Žižkov. Der 1903 von Studenten gegründete Verein war vor dem Zweiten Weltkrieg hinter den Stadtrivalen Sparta Prag und Slavia Prag einer der populärsten und erfolgreichsten Fußballklubs

Und auch ein SC Freiburg war hier, dann auch alles mit Rang und Namen aus der Schweiz, z.B. FC Basel, Young Boys Bern, FC Aarau, GC, FC Zürich, Xamax Neuchatel, FC Wil, FC Winterthur, etc.etc. Und auch aus dem Allgäu kamen der FC Kempten, FC Thannhausen. Einzig der FC Memmingen ist heute noch treu, schon 20 Jahre kommt man zu uns. Sicher auch aus dem Elsass hatte es die Mannschaften FC Muhouse, FC Bartenheim, AS Huningue, SR Colmar, etc.etc. Auch die Medien wie z.B. die Basellandschaftliche Zeitung wie auch die Basler Zeitung berichteten in Details darüber.

Das interessiert jedoch niemanden mehr heute, nur das Geld zählt. Man sieht es als Beispiel vom FC Basel. Man kommt nicht mehr mit der U 17. Ein Spieler könnte sich in der Halle verletzten, das wären ja dann schon Millionen als Schaden.

Und trotzdem, wenn man ein wenig hinein schaut in den Amateur Fussball, so sieht man es ja auch in den Namen der Spieler wie auch Schiedsrichter. Der Fussball ist der richtige Weg für die Integration. Mehr ist dazu nicht zu sagen.

Ein Bild soll hier nur aufzeigen, dass man nur gemeinsam zum Erfolg kommt. Das vor allem ist auch der Verdienst von allen, die hier ehrenamtlich eine Arbeit leisten. Der Fussball heute, ich meine der Profi Sport, wo es geht um die Milliarden, das kann nicht die Zukunft einer Gesellschaft sein. Im Moment ist es leider so. Schliessen tue ich so, die Finanz Industrie versagte, weil man nur die Gewinne und die damit verbundenen hohen Löhne wie auch Boni sah, Und beim Sport, egal welchen, wo nur das Geld an erster Stelle steht, ich bin sicher, dass es auch einmal zu einer Besinnung – so nicht – kommt.

Dieter Wundrak-Gunst Fotos: Heidi Wundrak-Gunst