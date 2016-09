Mosten, Streichelzoo und Traktoren: Über 2‘000 Besucher aus der Region trotzten dem Nieselregen und haben sich am Liebegger Tag gestern Sonntag von der Landwirtschaft faszinieren lassen.

Auf die ganze Familie wartete ein abwechslungsreiches Programm und es gab viel zu entdecken. Gemäss dem Motto „Voll im Saft“ konnte man beim Mosten zuschauen und den frisch gepressten Apfelsaft gleich probieren. Aber auch Rüeblisaft und hochprozentige Säfte standen zum Degustieren bereit. Die Kinder tobten sich auf den Trampitraktoren aus, es durften Tiere gestreichelt und auf Ponys geritten werden. Am Liebegger Tag nicht fehlen dürfen natrürlich die Säulirennen. Lautstark wurden die Säuli angefeuert, so dass hoffentlich das gewinnt, auf das man gewettet hat. Daneben luden vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten zum Geniessen und Verweilen ein. Gestärkt ging es anschliessend weiter zu einem weiteren grossen Highlight für Gross und Klein, dem Rüebligraben. Es ist immer wieder eine grosse Überraschung was aus der Erde kommt, wenn oben am Kraut gezogen wird. Mit Eifer wurden die Rüebli in die Taschen gepackt und neben vielen Eindrücken mit nach Hause genommen. Der Liebegger Tag - alle zwei Jahre ein erlebnisreicher Tag für die ganze Familie!