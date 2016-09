Fahrt ins Blaue 2016

Alle Jahre wieder so eine Halbtagsfahrt mit dem Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung. (Frenkendorf-Füllinsdorf-Arisdorf-Giebenach). Bis auf die Organisatoren wusste niemand, wo die Reise hingeht. Einzig dies wusste man vorgängig, dass es zwei Cars, „à la Carte und Gerber“ hatte, die von Frenkendorf, Arisdorf, Giebenach und Füllinsdorf alle Angemeldeten aufnahmen. Und es dann auch an einen ganz speziellen Ort ging. Also liessen sich 92 Mitreisende überraschen. Via Liestal-Sissach, dann auf die Autobahn in Richtung Solothurn. So hatten wir auch den Blick auf den Weissenstein mit Balmberg. Und dann bei der Ausfahrt Büren a.d. Aare via Arch ging es nach Lyss. Wir waren im Seeland. Und so stiess zu uns ein Landwirt, der uns viel über den Gemüseanbau im heutigen Seeland berichten konnte. Wir erfuhren einiges, so auch über die Vermarktung bei den Grossverteilern. Auch über den Anbau von Salat, Tomaten, Zwiebeln, Karotten, etc. etc. Wir vernahmen ebenso wie das Seeland ursprünglich entstand. Und am Schluss landeten wir im Dorf Finsterhennen, wo unser Landwirt auch seinen Gemüse-Anbau hat und sich dort von uns verabschiedete. Natürlich mit viel Applaus. Danach ging es in Richtung Bielersee. In Mörigen hatten wir dann das gemeinsame Zvieri im Restaurant-Hotel Seeblick. Auch den Chasseral konnten wir sehen, wo wir auch schon einmal waren. Und so ging es dann via Biel – (Autobahn Solothurn – Lengnau – Sissach) wieder an die Einsteigeorte zurück. Das Wetter war uns allen gut gesinnt.