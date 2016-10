Am vergangenen Samstag standen mehrere Grossrats-Kandidaten der glp Bezirk Lenzburg interessierten Personen bei Standaktionen auf dem Bärenplatz in Fahrwangen, vor dem Dorfzentrum in Meisterschwanden und bei der Bäckerei Hächler in Seengen Red und Antwort. Bei einem Glas Weisswein und feinem Speckzopf konnten zahlreiche spannende Gespräche geführt und die Standpunkte der glp zu aktuellen politischen Themen erläutert werden. Organisator Patrick Fischer (Gemeindeammann Fahrwangen) sowie Beat Hiller (Präsident Kantonalpartei), Lukas Baumann (Präsident Bezirkspartei), Martin Geissmann (Einwohnerrat Lenzburg) und Andrea Gutscher, Seon waren am Stand vertreten. Die glp des Bezirks Lenzburg macht volksnahe sowie umsetzungsfähige Politik und führt deshalb in Lenzburg am 8. + 13. + 14. Oktober für alle Interessierten weitere Aktionen durch – schauen Sie vorbei!