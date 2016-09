Seit im Jahr 1947 die AHV vom Schweizer Stimmvolk beschlossen wurde, erhalten die Menschen im Ruhestand ihre wohlverdiente Rente. Auch die künftige Generation hat jedoch Anrecht darauf. Bereits ohne AHVplus droht bis 2030 eine Finanzierungslücke von jährlich bis 7 Mrd. Franken. Dies zu bewältigen ist bereits eine Herausforderung. Der Bundesrat will mit der AHV-Reform „Altersvorsorge 2020“ die künftige Finanzierungslücke schliessen und das heutige Rentenniveau sichern. Die Massnahmen werden am Tag nach der AHVplus-Abstimmung ab dem 26. Sept. im Parlament – zuerst im Ständerat – beraten.

Es gilt aber auch zu bedenken, dass die AHVplus Initiative nicht allen RentnerInnen zugute kommen würde. Gerade die ärmeren AHV-BezügerInnen profitieren nicht davon oder fahren mit der AHVplus-Initiative sogar schlechter. Zum einen würden die Ergänzungsleistungen gekürzt oder gestrichen. Im Vergleich zu diesen ist die AHV-Rente sogar steuerpflichtig. Zum anderen fallen auch Prämienverbilligungen bei der Krankenkasse und andere Vergünstigungen weg, wenn man nicht mehr Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat.

Will man den Personen mit tiefen Renten helfen und der jungen Generation eine Rente sichern, ist diese Initiative definitiv der falsche Weg.