Mit dem Lied Weihnachtsstern von A. Dvořák betraten die Sängerinnen und Sänger vom ökumenischen Singkreis Birmensdorf-Aesch die bis auf den letzten Platz gefüllte reformierte Kirche Birmensdorf und schritten langsam nach vorne zur Bühne. Hunderte Kerzen erzeugten ein stimmungsvolles Licht und liessen die Augen der erwartungsvollen Zuhörer glänzen.

Am traditionellen Adventskonzert des Singkreises bildete die Messe in B von Christopher Tambling den Rahmen für das Programm. Der erst 2014 verstorbenen Komponist, ein Verfechter romantischer Klänge, hatte diese Messe für den Domchor zu Speyer komponiert, wo sie 2013 erstmals aufgeführt wurde. In Birmensdorf wurden der Chor und die Solisten Dirk Jäger und Tobias Schmid vom Bläserquartett Baccanella, einem Streicherensemble und der Orgel begleitet.

Bei einigen Weihnachtsliedern konnte das Publikum mitsingen, was es mit Begeisterung tat. Werke von César Frank, Max Reger und J. S. Bach rundeten den Anlass, der unter der Leitung von Rosette Roth Bieder stand, ab.

Beim Apéro nach dem Konzert konnte man zufriedene Gesichter sehen und den Künstlern wurde ein grosses Lob ausgesprochen. Besonders der ausgewogene Chorklang wurde hervorgehoben.

Einige Stücke aus dem Konzert werden am Stephanstag, dem 26. Dezember, im Rahmen der 11-Uhr-Messe nochmals aufgeführt.