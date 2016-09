Jedes Jahr organisiert die Damenriege Lommiswil einen Anlass für ihre Ehrenmitglieder. Dieses Jahr trafen sich 16 Frauen im Restaurant Seeblick in Burgäschi zu einem Apéro. Kulinarische Leckerbissen wie Mozzarella-Tomaten-Spiessli, Oliven, «Parmesanmöckli» usw. waren appetitlich bereitgestellt und ein «Hugo» oder Aperol Spritz rundete das Ganze ab. Anschliessend nahmen wir die rund einstündige Führung zum Thema «Sagenhafter Burgäschisee» in Angriff. Zu Fuss ging es dabei unter kundiger Führung von Susanne Klaus rund um den See. Dabei wurden wir in die Geheimnisse und Mysterien des Burgäschisees eingeweiht. Nach diesem interessanten Rundgang wartete im Restaurant Seeblick noch eine süsse Nachspeise auf uns. So fand dieser prächtige Sommerabend einen stimmigen Abschluss.

Monika Wyss, Flumenthal