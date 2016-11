An den vergangenen Wochenenden vertraten 11 Läuferinnen den Eislaufclub Mittelland an zwei Wettkämpfen im Kanton Zürich. Vom 11. bis 13. November fand in Winterthur der Eulach Cup statt und eine Woche später wurde der 4-tägige Züri Leu Cup in Zürich-Oerlikon durchgeführt.

Die Wettkampfsaison 2016/17 im Eiskunstlaufen ist voll im Gange und der EC Mittelland gratuliert seinen Läuferinnen zu den guten Rangierungen und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg.

Rangliste Eulach Cup 2016: Bronze Lilian Schoop 9(29), Intersilber Vanessa Müller 1(8), Silber Sarah Stadelmann 9(10) und Salomé Müller 10 (10), SEV Nachwuchs Mädchen U14 Vanessa Phan 14 (14), SEV Senioren Damen Ranja Weisskopf 9 (13).

Züri Leu Cup 2016: Bronze Lilian Schoop 2(16), Intersilber Vanessa Müller 2(10), Silber Salomé Müller 9(9), SEV Junioren Damen Selina Hirt 36(39), SEV Senioren Damen Ranja Weisskopf 5(15).

Ende November finden in Grindelwald die Vereinsmeisterschaften des Eislaufverbands Bern-Nordwestschweiz statt. Auch im Berner Oberland wird Reinach durch 7 Läuferinnen vertreten sein - viel Erflog.