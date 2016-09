Am neuen Platz beim Feuerwehrgebäude konnte das Dorffäscht 16 dieses Jahr bei strahlendem Sonnenschein durchgeführt werden. Am Samstag ab 13.00 Uhr erwartetet die Gäste mit der Ausstellung „Blaulichtorganisationen stellen sich vor“ eine interessante Möglichkeit, diese näher kennen zu lernen. Wobei die Feuerwehr bei dieser Witterung natürlich im Vorteil war, da sie mit einer erfrischenden Abkühlung locken konnte. Bei der Sanität, den Samaritern und der Kantonspolizei konnte zwar nicht mit Abkühlung gepunktet werden, aber dafür gab es interessante Gespräche mit den Standbetreuern. Auf dem Areal war vor allem die Dampfeisenbahn neben dem Karussell, der Hüpfburg und dem Ponyreiten für die Kinder ein riesen Spass. Für die grösseren war das Bullriding die Möglichkeit zu zeigen, was „Mann oder Frau“ kann. Im Gleichgewicht zu bleiben war beim Harassenklettern wohl die schwierigste Aufgabe, welche im Finale von Natali Hafner mit 24 Harassen am besten gemeistert wurde. Auf den weiteren Plätzen waren Dominic Steiner (8 Jahre) mit 21 Harassen, Sabine Harbeke mit 17 Harassen und Hans Thomi mit 14 Harassen. Herzliche Gratulation ihnen allen für die super Leistung. Der Abend war unter dem Motto 125 Jahre Samariterverein Birmensdorf und Umgebung gestaltet. Festrednerin Lilian Schlund als Präsidentin des Samaritervereins Birmensdorf und Umgebung brachte uns die Geschichte des Vereines näher. Hans Jahn überbrachte als Gemeindepräsident von Aesch die besten Grüsse und Wünsche der Gemeinde Aesch und Brigitte Murmann als Präsidentin vom Kantonalverband würdigte in ihrer Rede die Einsätze der Samariter. Rahel Helfenberger, Anita Kohler und Stefan Gut erzählten im Anschluss, warum sie beim Samariterverein sind und welche Erlebnisse sie schon hatten. Mit der eindrücklichen Show der BARDOGS, die mit ihren geräteturnerischen Kunststücken die Zuschauer begeisterten, wurde der offizielle Teil des Jubiläums abgeschlossen. Anschliessend konnte in geselliger Runde, noch bis spät in die Nacht, über eigene Erlebnisse mit der einen oder anderen Rettungs- und Blaulichtorganisation gesprochen werden.

Der Sonntag begann mit dem Gottesdienst von Pfarrer Schnetzer. Wiederum bei schönstem Sonnenschein konnten die Anwesenden einer andächtigen Predigt beiwohnen. Der anschliessende Frühschoppen wurde musikalisch von der Harmonie Birmensdorf begleitet und auch die Chilbiattraktionen nahmen wieder ihren Betrieb auf. Ab 15.00 Uhr wurde lüpfig aufgespielt, die Ländlerformation Räbhöckler unterhielt alle Festbesucher auf der Terrasse des Festzeltes. Ab 17.00 Uhr führte der Schützenverein die Rangverkündigung des alljährlich stattfindenden „Buebe und Meitlischüsse“ durch und im Anschluss fand die Rangverkündigung des Harassenkletterns statt. Nach einem weiteren superschönen, heissen Chilbitag, schloss das Fest um 18.00 Uhr seine „Tore“.

Ich möchte der Gemeinde Aesch sowie der Schulgemeinde Aesch für ihre Unterstützung danken. Einen herzlichen Dank geht an alle Vereine, deren Helferinnen und Helfer, alle Standbetreuer und Einsatzkräfte, ohne sie wäre ein DorffAESCHt nicht möglich. Unseren Sponsoren gilt ebenfalls ein grosses DANKE, nur mit ihren Spenden können all die Attraktionen finanziert werden. Einen speziellen Dank gilt meinen Kommissionsmitstreitern, die sich immer wieder dafür einsetzen, dass dieses Fest zustande kommt. Dem Samariterverein Birmensdorf und Umgebung danke ich, dass wir ihr Jubiläum mitgestalten durften. Allen Besuchern die den Weg zum Fest gefunden haben, möchte ich ebenfalls herzlich danken, ihre Anwesenheit ist der Lohn für den nicht geringen Aufwand für ein solches Fest.

Alle die nicht am Fest anwesend sein konnten oder wollten, sind in zwei Jahren ganz herzlich zum DorffAESCHt 2018 eingeladen. Ganz nach unserem Motto „vom Dorf fürs Dorf“ möchten wir eine Veranstaltung sein, die allen eine Möglichkeit bietet, sich näher kennen zu lernen und ein Zeichen gegen die Anonymität setzen.

Der Fäschtkommissionspräsident

Martin Steiner