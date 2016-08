Bei äusserst sonnigem und entsprechend heissem Wetter spielten vergangenen Samstag, 40 Junioren aus den Clubs von Bremgarten und Oberlunkhofen um möglichst viele Punkte und Games. Schliesslich gab es einen Pokal zu gewinnen!

Bereits um 8 Uhr starteten die Jüngsten ins Turnier. Da wurde auf halbierten Court, mit einem tieferen Netz oder im verkürzten Feld mit weicheren Bällen auf Zeit gespielt. Punkte konnten sowohl in den Tennismatchs, als auch im polysportiven Teil gesammelt werden. Um die Mittagszeit standen in diesen Kategorien die Sieger fest.

Nun starteten die lizenzierten Spieler in 4 verschiedenen Alterskategorien in die Meisterschaft, und boten den Zuschauer sehr spannende und faire Spiele. Besonders bei den ältesten Knaben waren die Begegnungen immer äusserst ausgeglichen und knapp. Die Entscheidung fiel jeweils erst im 3. Satz im Tie-Break.

Im Anschluss an die letzten Finalspiele, fand am Abend für alle Teilnehmer das Rangverlesen mit der Preisverteilung in Bremgarten statt, wo alle einen Preis mit nach Hause nehmen durften.

Ein sportintensiver Tag ging erfolgreich zu Ende. Möglich machten dies neben den zahlreich mitspielenden Junioren die vielen freiwilligen Helfer, die diesen Tag zu einem gelungenen Event unserer Tennisjugend machten. Es wurde fleissig auf dem Tennisplatz, in der Küche, beim Kuchenbacken und auch beim Aufräumen mitgeholfen. An dieser Stelle allen dafür ein grosses MERCI!

Für unsere beiden Clubmeister der Kategorie 14&U geht es im September nun an einem regionalen Ausscheidungsturnier weiter, was neu als „Champion von Morgen“ von Swisstennis lanciert wurde. Wir drücken Natasha Puster und Tim Graf schon jetzt ganz fest den Daumen!

Die komplette Rangliste und weitere Fotos sind auf unseren Homepages zu finden:

www.tcbremgarten.ch und www.tennis-oberlunkhofen.ch



Karin Fischer, TC Bremgarten