Sehr geehrte Zeitungsverantwortliche



Verdammt nochmal, habt ihr vergessen, dass ihr eine Zeitung macht, in der jeder Eure Fehler sehen kann?



– Heute Dienstag habe ich den Artikel über die Polizeikontrolle des Kenianers zweimal im Layout.



– Die Geschichte der bewaffneten Niederweniger Bürger habe ich auch schon mal gelesen.



– In der Schweiz am Sonntag wird für die Wahllokal-Öffnung an der Ostküste die Ortszeit angegeben, für die Schliessung in Alaska wiederum die MEZ. Was bringt mir das? Heute in der AZ schliessen die Wahllokale in Alaska eine Stunde später als am Sonntag in der SaS.



Ich sehe jeden Tag die eine oder gleich mehrere andere Schlampereien im BT. Egal, ob es sich um hanebüchene Bildlegenden handelt, um abverheit lustige Titeleien oder um falsch verstandene Zwischentitel. Es ist einfach ärgerlich, wenn ich sehe, dass Gratiszeitungen meist besser arbeiten.



Und erzählen Sie mir nicht, wie hektisch der Redaktionsbetrieb ist. Ich war selbst schon dabei. Ich glaube eher, Ihr seid kaputtgespart worden.



Das musste ich mal loswerden.



Mit freundlichen Grüssen

Erich Perotka