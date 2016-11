Bald ist es schon wieder soweit: Weihnachten steht schon so gut wie vor der Tür. Wie jedes Jahr versuchen wir, unseren Lieben mit sorgfältig ausgewählten Geschenken eine Freude zu bereiten. Persönlich soll es sein, nicht zu teuer, nicht zu billig, und das wichtigste: Der Beschenkte soll sich so richtig darüber freuen. Ein ganz besonderer Aspekt des weihnachtlichen Geschenke-Schenkens, der manchmal aus Zeitmangel etwas zu kurz kommt, ist die Geschenkverpackung – denn ein schön verpacktes Geschenk macht schon vor dem Auspacken Freude. Hier erfahren Sie, wie Sie die perfekte Geschenkverpackung für Ihr Geschenk finden.

Hochwertiges Geschenkpapier

Der Klassiker unter den Geschenkverpackungen ist natürlich Geschenkpapier. Schönes, festes Geschenkpapier ist tatsächlich die beste Wahl, wenn Sie gleichförmige Geschenke wie zum Beispiel Bücher oder Pralinen einpacken wollen. Wenn das Geschenkpapier hochwertig genug ist, dann sollte es auch beim Einpacken keine Probleme bereiten – eine Anleitung dafür, wie Sie ein gleichförmiges Geschenk einfach und schön verpacken, finden Sie hier. Wenn Sie ein Geschenkpapier in der Lieblingsfarbe des Beschenkten auswählen oder eines mit einem Motiv, das ihm besonders gut gefällt, und es dann noch zusätzlich mit einer schönen Schleife verzieren, dann ist Freude garantiert.

Die richtige Geschenkbox

Haben Sie sich für ein ungleichmäßig geformtes, kleineres Geschenk entschieden? Oder eines aus einem zerbrechlichen Material wie Glas oder Porzellan? Etwa ein Bild in einem schönen Bilderrahmen? Dann ist eine Geschenkbox die richtige Wahl. Sie können aus einem enormen Angebot unterschiedlicher Geschenkboxen wählen – es gibt sie in verschiedensten Größen, Ausführungen und Farben. Wenn Sie etwa ein Geschenk haben, das besonders schön anzusehen ist, dann ist eine Geschenkbox mit transparentem Sichtfenster empfehlenswert – ausgelegt mit weißem Packpapier kommt es so perfekt zur Geltung. Ist Ihr Geschenk aus einem zerbrechlichen Material? Dann können Sie die Geschenkbox einfach mit zusammengeknülltem buntem Seidenpapier auslegen und ihm so zusätzlich noch eine besondere Note verleihen. Für Schmuck gibt es besondere, kleine Geschenkboxen zum Aufklappen. Eine große Auswahl unterschiedlicher Geschenkboxen finden Sie beispielsweise bei Pack and Design, einfach durchstöbern und die passende Box bequem von Zuhause aus bestellen.

Geschenktaschen: Flaschentaschen und Co.

Als besonders praktisch erweisen sich schöne Geschenktaschen aus Papier. Vor allem dann, wenn das Geschenk über weitere Strecken transportiert werden muss oder unregelmäßig geformt ist, ist eine Geschenktasche eine wunderbare Lösung. Ob mit oder ohne Beschichtung, in klassischem Schwarz, elegantem Weiß oder knalligem Rot – Geschenktaschen sind nicht nur praktisch, sondern können auch so richtig schön sein. An dieser Stelle besonders hervorzuheben sind die handlichen Flaschentaschen: Wer schon einmal versucht hat eine Flasche in Geschenkpapier zu verpacken weiß wie schwierig es sein kann, dabei ein schönes Ergebnis zu erzielen. Als Alternative zu einer einzelnen langweiligen Schleife bieten sich hier edle Flaschentaschen an. Diese werden auch mit transparentem Sichtfenster angeboten, sodass beim Beschenkten bereits auf den ersten Blick Vorfreude auf den edlen Tropfen aufkommt.

Buntes Seidenpapier

Egal zu welchem Anlass – buntes Seidenpapier bringt Farbe ins Leben. Auch und vor allem zu Weihnachten wirken bunt verpackte Geschenke besonders schön, wenn sie unter dem Weihnachtsbaum hervorleuchten. Mit buntem Seidenpapier können kleine Geschenke schön verpackt und zum Hingucker gemacht werden. Klassisch ist hierbei das Seidenpapier-Bonbon: Geschenk in die Mitte eines Seidenpapierbogens legen, einrollen und an beiden Enden mit buntem Papier zubinden, sodass das Geschenk zu einem Riesenbonbon wird. Für edle Kleinigkeiten eignet sich Seidenpapier in Gold oder Silber. Auch hier wird das Geschenk zuerst in die Mitte des Seidenpapierbogens gelegt, danach nimmt man alle Seiten des Papiers gleichzeitig und fasst sie über dem Geschenk zusammen. Noch mit einer schönen Schleife verschließen und fertig ist ein schönes, elegant verpacktes Geschenk.

Na, worauf warten Sie noch? Viel Freude beim Einpacken und eine besinnliche Vorweihnachtszeit!