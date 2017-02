Läufergruppe Derendingen

Derendinger Abendlauf in neuem Gewand

Zur 39. GV der Läufergruppe Derendingen (LGD) begrüsste Präsident Daniel Lorenz die zahlreich erschienenen Mitglieder im Restaurant Sporting. Im vergangenen Jahr musste sich die LGD verschiedenen Herausforderungen stellen. Eine davon war, für den Derendinger Abendlauf einen neuen Austragungsort zu finden, da sowohl bei den bisherigen Lokalitäten, wie auch auf der Laufstrecke entlang der Emme Bauarbeiten anstehen. In seinem Bericht sinnierte Daniel Lorenz deshalb über Herausforderungen und die Bezeichnung Läufergruppe. Die beiden Wörter Läufer und Gruppe seien untrennbar miteinander verbunden, was zum Ausdruck bringe, dass bei neuen Herausforderungen der Zusammenhalt gestärkt werde, wenn alle Mitglieder gemeinsam an einem Strick ziehen.

Der technische Leiter Michael Lingua blickte auf sein erstes Amtsjahr und die zahlreich absolvierten Wettkämpfe zurück. Bei der Ingold Rönners Team Trophy erreichten sowohl das Damen- wie das Herrenteam den 4. Platz. Das Laufangebot wird auch im neuen Jahr mit einem Power- und einem Circuittraining ergänzt. Zum Schluss wünschte der technische Leiter weiterhin viel Spass am Laufen und riet, die Uhren im Training auch mal zu vergessen und einfach den Spass am Laufen zu geniessen.

Kassierin Isabella Howald konnte ein erfreuliches Ergebnis präsentieren. Nach 2 Austritten und 2 Eintritten zählt die LGD weiterhin 60 Mitglieder. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Christine Frey, Daniel Sarvari und in absentia Thomas Schlup geehrt. Im Vorstand kam zu zwei Demissionen. Als Nachfolger für die scheidende Vizepräsidentin Manuela Mani wurde Michael Steffen und als neue Protokollführerin Brigitte Querciagrossa einstimmig und mit Applaus gewählt. Als neuer OK-Präsident des Abendlaufs nimmt zudem Walter Howald für Christine Frey Einsitz im Vorstand.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen: Daniel Lorenz (Präsident), Michael Steffen (Vizepräsident), Michael Lingua (techn. Leiter), Isabella Howald (Kassierin), Brigitte Querciagrossa (Aktuarin), Andrea Racine (Beisitzerin) und Walter Howald (Beisitzer).

Resultate Vereinsmeisterschaft 2016: Damen: 1. Vreni Gerber, 2. Bernadette Flück, 3. Isabella Howald, 4. Daniela Pasquariello, 5. Steffi Schiffgen. Herren: 1. Walter Howald, 2. Christian Ackeret, 3. Daniel Ingold, 4. Patrick Marty, 5. Frank Moritz.

Im Fokus des neuen Vereinsjahres steht die Durchführung des Derendinger Abendlaufs am 21. Juni 2017. Die 36. Austragung steht ganz im Zeichen von Neuerungen. So wird nebst dem neuen Standort beim Oberstufen-Schulzentrum Derendingen-Luterbach auch der Durchführungstag von Freitag- auf Mittwochabend verlegt und eine neue, flache Strecke von 10 bzw. 5 km im Gebiet Golfplatz Wylihof-Aareweg-Affolterwald angeboten. Interessierte werden am Schnupperlauf vom Mittwoch, 7. Juni 2017, Gelegenheit haben, die neue Strecke kennenzulernen. Ein gemeinsames Training wird ebenfalls am Mittwoch, 10. Mai 2017, im Rahmen von „Schweiz bewegt“ angeboten. Schnuppertrainings sind aber auch im wöchentlichen Mittwochtraining in der Läufer- oder Walkinggruppe jederzeit möglich und neue Läuferinnen/Läufer und Walkerinnen/Walker sind herzlich willkommen. Gestartet wird jeweils um 18.30 Uhr beim Oberstufenschulzentrum Derendingen-Luterbach. Weitere Informationen zur Läufergruppe und zum Abendlauf auf www.lgd.ch.

Esther Neuenschwander

02.02.2017