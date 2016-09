Am Samstag hatte die Bevölkerung von Stein die Möglichkeit mit den CVP-Grossratskandidaten des Bezirks Rheinfelden, ins Gespräch zu kommen. Bei herrlichem Wetter wurde das von allen gerühmte „CVP-Risotto“, mit grossem Rüblianteil, gereicht. Ganz nach dem Motto „CVP: wir sind das Salz in der politischen Suppe“. Wer sich die Zeit nahm, konnte bei einem Gläschen mit den Kandidaten fachsimplen und deren Meinung zu den heutigen Herausforderungen erfahren. Eine super Chance, welche die CVP in den Dörfern des Bezirks Rheinfelden anbietet. Die nächsten Veranstaltungen finden am 7.9. in Schupfart, am 12.9. in Wallbach und am 16.09. in Magden statt.