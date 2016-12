Nominierung der Behördenmitglieder inkl. "Benzen "Jass der CVP Ortspartei Deitingen

Dieses Jahr lud die CVP Ortspartei nicht nur zum "Benzen" Jass ein, es fand zuerst noch die Nomination der Personen statt, welche sich am 21. Mai 2017 zur Wahl (auf Gemeindeebene) antreten.

Dieser Anlass fand nicht wie üblich im Dorfrestaurant (Rest. Biondo) statt, es musste kurzfristig noch für eine andere Lokalität gesorgt werden. Man fand im Clubhaus des FC Deitingen, bei Familie Allemann/Fuchs, einen würdigen Ersatz. So haben sich von den 30 Personen die gekommen sind 12 Kandidaten gemäss dem Partei-Slogan "Ich mache mich stark für….." vorgestellt. Als keine Einwände zu den vorgeschlagenen Personen für den Kirch-, Einwohner- und Bürgergemeinderat zu vermelden war, wurden alle einstimmig nominiert. Jeder erhielt danach von der Präsidentin Franziska Sterchi-Jäggi ein Präsent überreicht (Orangenpress mit Orange und Ovo-Produkte), so dass die Kandidaten gestärkt in den Wahlkampf steigen. Damit kann man es nicht unbedingt besser, aber sicher länger! Bevor sich die 20 Personen zum Jassen an den Tischen verteilten um den "Benzen"-König unter sich auszumachen, wurde auf ein gutes Gelingen und Erfolg angestossen. Dieses Jahr konnte sich beim Jassen wieder eine Frau durchsetzen. Auf Platz eins und somit den grossen Benz mit nach Hause nehmen, konnte Fränzi Kofmel. Auf Platz zwei kam Viktor Kofmel und der dritte Platz gehörte Annarös Niggli. Nach der Jass-Partie wurde noch zusammen gesessen und rege diskutiert.

Bei vorgerückter Stunde verliessen auch die letzten das Clubhaus und machten sich auf den kurzen oder langen Heimweg.

Der Vorstand wünscht allen eine gemütliche und besinnliche Adventszeit und für das Jahr 2017

viel Glück und vor allem gute Gesundheit.

Ihr - Ortspartei Deitingen

Bericht verfasst von Franziska Sterchi-Jäggi