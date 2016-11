Die Vorbereitungsphase der Kaiseraugster Musikgesellschaft auf den nächsten wichtigen Anlass im Vereinsjahr nähert sich ihrem Höhepunkt. Freuen Sie sich auf ein besinnliches Konzert am Adventssonntag, 27. November 2016, um 17.00 Uhr, in der römisch-katholischen Kirche in Kaiseraugst! Unter der Leitung des Dirigenten Mischa T. Meyer werden gefällige, festliche und stimmungsvolle Musikstücke mit Orgelklängen zu hören sein. Reservieren Sie sich eine Stunde am frühen Sonntagabend für den Besuch dieses Anlasses – es lohnt sich bestimmt! Eintritt frei - Kollekte.