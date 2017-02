Die Berichterstattung im Oltner Tagblatt über das lokale Fasnachtstreiben erfreut uns Fasnächtler jeweils sehr. Die Erwähnung in der Zeitung eventuell sogar mit Bild ist jeweils eine Auszeichnung und zugleich Motivation für weitere Taten. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an all die Schreibenden und Fotografen für ihren grossen Einsatz. Dass Erwin von Arb in seinem Bericht vom 27. Februar 2017 unseren Morphis-Fasnachtswagen eher mit Satanistenkult als mit Fasnacht in Verbindung sehen will, hat uns aber schon etwas irritiert. Wer Fasnacht über bunte Gewänder, Konfetti, Schreckschusspistolen sowie Spott und Hohn über Politiker und Prominente definiert, trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf, jedenfalls was die Neuzeit anbelangt. Ursprünglich aber sollte an der Fasnacht der Winter mit Geistern, Gnomen und Ähnlichem vertrieben werden. Diesem urigen Brauchtum haben wir uns verpflichtet und werden diesen Weg beharrlich weitergehen, auch wenn es nicht jedem Journalisten gefällt. Dem scheinbar ratlosen Publikum jedenfalls hat unser Wagen sehr gefallen, was wir aus der schieren Flut von Komplimenten und Gratulationen entnehmen durften.

Adrian Marbet, Morphis