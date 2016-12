Am Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr, treten die beiden bekannten Musiker anlässlich der Finissage in der PopUp-Arena in Aarau auf.



Eine Gitarre und Perkussion: Die Verbindung dieser beiden Instrumente wird vom Duo Käppeli/Starck in überraschender Weise neu erfunden. Dominique Starck und Marco Käppeli vereinen in ihrer Musik Elemente der Klassik, des Jazz und der Weltmusik. Dabei ist die Gitarre aber nicht nur für die Melodie zuständig, sie kann auch den Rhythmus vorgeben. Umgekehrt kann die Perkussion auch melodisch wirken. Diese Klänge entführen die Zuhörer in eine Welt, die begeistert und verzaubert. Marco Käppeli lässt das Asa-Chan erklingen, ein Klangkörper, der einem unbekannten Flugobjekt nicht unähnlich sieht. Dazwischen kommt auch das Waterphone zum Einsatz, eine Art umgedrehter Lampenschirm mit Orgelpfeifen, das mit dem Geigenbogen gespielt wird. So nehmen die Musiker die Zuhörer mit auf eine Reise, die mal temperamentvoll, dann wieder zart und poetisch von Raum zu Raum in neue Dimensionen vordringt.

Dominique Starck



2016 erhielt Dominique Starck in den USA den Academia Music Award for Best Ambient/Instrumental Album. Er ist bekannt durch seine Konzerttätigkeit mit verschiedenen Formationen durch Europa und die USA. Als bildender Künstler zeigt er in der PopUp-Arena seine visuellen Arbeiten. www.starck-music.ch

Marco Käppeli



Kulturpreisträger der Stadt Aarau 2011. Werkbeitrag des Aargauischen Kuratoriums 2013. Bekannt unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Peter Schärli (Trio und Sextett) und von Auftritten an internationalen Jazz-Festivals. www.marcokaeppeli.ch

Sonntag, 18. Dezember 2016, 16 Uhr



Konzert im Rahmen der Finissage in den Bildern von Karin Brugger, Chiara Fiorini, HR Heller, Dominique Starck, Pino Stranieri und Ruedi Rüegsegger.

Info: www.tuwasko.com