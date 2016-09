Am 17. September führte der Natur- und Vogelschutzverein Oberkulm (NVVO) den jährlich stattfindenden Arbeitshalbtag durch.

Das Wetter meinte es in diesem Jahr gut mit dem NVVO. Bei angenehmen Herbsttemperaturen machten sich die ca. 20 Helferinnen und Helfer an die Arbeit in verschiedenen Gebieten der Gemeinde.

Arbeiten beim Maurtalweiher, beim Semmlenweiher in der Bodenmattgrube und bei der Semmlenhütte

Beim Maurtal- und Semmlenweiher hatte Förster Urs Wunderlin vorgängig bereits gemäht, sodass alles zusammengerecht und die Weiher vom gröbsten Laub befreit werden konnten. An den markierten Stellen türmten sich schon bald die Schnittguthaufen. Die anwesenden Kinder halfen tatkräftig mit. Anschliessend begaben sich die Trupps vom Maurtal- bzw. Semmlenweiher zur Bodenmattgrube, wo Weiden entfernt und zurückgeschnitten wurden. Beim Semmlenweiher wurden auch Holzerarbeiten durchgeführt.

Ein drittes Team war rund um die Semmlenhütte im Einsatz. Es wurde alles vorbildlich auf Vordermann gebracht.

„En Guete“ nach getaner Arbeit

Pünktlich auf den Mittag trafen sich alle Helfer bei der Semmlenhütte, wo sie mit feiner Wurst vom Grill und Brot verpflegt wurden. Bei anschliessendem Kaffee und Dessert - wie immer von Vorstands- und Helferfrauen gebacken - ging der Arbeitshalbtag 2016 zu Ende. Besten Dank an alle für ihren Einsatz. Der Vorstand des NVVO hat sich sehr über die tatkräftige Mithilfe gefreut.

Elisabeth Krack