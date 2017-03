Was für eine Idee für den 17. Badener Limmat-Lauf vom Samstag, 1. April 2017! Kürzlich hat der Würenloser Gemeinderat beschlossen, das Startgeld für alle in Würenlos wohnenden Personen zu übernehmen. Das OK Badener Limmat-Lauf freut sich, dass eine Gemeindebehörde seine Bewohner, die dem gesunden Lauftraining frönen, mit einem Sponsoring unterstützt und damit auch Neueinsteiger zum Laufen bewegt. Vielleicht "bewegt" das auch andere Gemeinden. Wäre schön. Das Handling für die Würenloser ist einfach: Meldet Euch schriftlich, mit Angabe von Adresse, Jahrgang und Kategorie (eventuell des Vereins) beim Sekretariat info@badenerlimmatlauf.ch. Alles weitere wird durch uns und den Gemeinderat Würenlos erledigt.