Agent 0017

Unter diesem Motto steht der diesjährige Unterhaltungsabend des Turnverein Biezwils, welcher in der 2. und 3. Neujahrswoche stattfinden wird. Die Turnerinnen und Turner werden die Zuschauerinnen und Zuschauer rund ums Thema "Spione" mit turnerischen und tänzerischen Darbietungen unterhalten. Zusätzlich wird die Theatergruppe das Publikum mit dem Titel "Ine oder use!" zum Lachen bringen. In diesem Stück geht es um den Talk-Show- Moderator Vinzenz Graf, der durch zunehmende Kritik an seiner Sendung in eine Midlife Crisis stürzt. Dass sich der neue Programmchef zu einer intensiven Besprechung über den Fortgang seiner Sendung anmeldet, ist seiner Stimmung auch nicht eben zuträglich. Sein Nachbar Christof hingegen, kämpft mit ganz anderen Problemen: Unerwarteter "Frauenüberschuss" zwingt ihn, eine dieser Frauen kurzfristig zu Vinzenz "auszulagern". Als diese sich dem Programmchef gegenüber als die Frau von Vinzenz ausgibt, nehmen die Turbulenzen ihren Lauf. Nicht nur, weil dessen echte Ehefrau unerwartet wieder auftaucht und im Schlafzimmer auf eine weitere Unbekannte trifft… Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser wissen möchten, wie diese Geschichte ausgeht und was für turnerische und tänzerische Unterhaltung wir zu bieten haben, so schauen Sie am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Januar, am Samstag, den 21. Januar, sowie am Donnerstag, den 18. Januar (nur Theater) in der Mehrzweckhalle in Lüterswil vorbei. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. Weitere Informationen unter www.tvbiezwil.ch.