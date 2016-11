Der Satus Gränichen freute sich über zwei ausverkaufte Abende. Unter dem Motto „ACHTUNG FERTIG PRONTO“ entführte der Turnverein die Zuschauer der diesjährigen Abendunterhaltung in den Bau des Gotthardbasistunnels, welcher durch die Rekrutenschule Andermatt unterstützt wurde. Die Aufführungen wurden in eine spannende Geschichte rund um die zwei Bergbauer Gröbli und Gosli verpackt, welche das rasante Arbeiten nicht gerade erfunden haben. Nach dem die Militärpolizei den Rekruten Emmenegger aus dem Hotel Sawiris geholt hatte, liefen die zwei „tolpatschigen“ Rekruten Chiaccometti und Emmenegger von einem Missgeschick in das andere. Nachdem sie ein Verhältnis mit der Tochter des Kadis anfangen wollten, mussten sie beim Gotthardbau mithelfen. Der Tessiner Chiaccometti musste Emmenegger zuerst beibringen, wie man eine Schaufel oder ein Pickel verwendet, und für was eine „Garrette“ ist. Nach dem Gröbli und Gosli sich eine Auszeit nahmen, ergriffen die zwei Rekruten mit dem Bauplan in den Händen die Initiative und fanden sogar heraus, dass man eine Abkürzung nehmen kann. Nach lang ersehntem Arbeiten war es endlich soweit, und der Durchbruch war vollbracht. Leider war die Abkürzung nicht ideal, da der Tunnel anstatt im Tessin im Wallis endete. Die Aufführungen waren wie jedes Jahr hochstehend und wurden durch die Zuschauer mit der einen oder anderen Zugabe honoriert. Von klein bis gross, jung bis alt war für alle etwas dabei. Die Abwechslung der Reigen war sehr gross, von sehr altmodischen Reigen bis zu fliegenden Steinen von Kindern ausgeführt war alles dabei. Der SATUS Gränichen hat es wieder einmal geschafft, ganz nach seinem Slogan „mehr erleben“, den Zuschauern sowie kleinen und grossen Vereinsmitgliedern ein unvergessliches Wochenende mit guter Unterhaltung und feinem Essen zu bescheren. Mit der originalen Militärkäseschnitte orientierte sich ebenfalls die Küche nach dem Motto. Der grosse Aufwand wurde auch dieses Jahr von der Anzahl Zuschauer belohnt, welche lange nach der Vorstellung noch über die einen oder andern Reigen schwärmten. Christian Hohl, OK Präsident der Abendunterhaltung, dankte standesgemäss mit einem Lochkleid dem Publikum für die sensationelle Unterstützung und der Satus Familie für die hervorragende Arbeit, welche für das Gelingen der Abendunterhaltung geleistet wurde. Den SATUS Gränichen finden Sie unter www.satus-graenichen.ch.