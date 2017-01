Aargauer Duell am Junioren B – Fussballhallenturnier Oberwil (BL)

Die Aare-Rhy-Team B-Junioren haben am Sonntag, dem 28. Januar erfolgreich am Fussball-Junioren B – Hallenturnier in Oberwil im Kanton Baselland teilgenommen, erspielen sich den hervorragenden 2. Schlussrang

Obwohl der Turniereinstieg wie gewohnt recht harzig mit einem 1:1 Unentschieden gegen den FC Biel-Benken (BL) von statten ging, sahen dann die weiteren Leistungen an dem durchaus niveauvollen Turnier um Meilen besser aus.

In der zweiten Partie vermochte die Zurzibieter Auswahlmannschaft gegen den Gegner SC Münchenbuchsee (BE) vom Anpfiff an, das Zepter gegen den SC Münchenbuchsee (BE) in die Hand zu nehmen. Von Anfang an setzte man den Gegner massiv unter Druck, bereits nach 2 Spielminuten lag man mit 2 Treffern in Führung. Mit dem Schlussresultat von 4:1 durfte man sich dann auch zeigen.

Noch besser behauptete man sich gegen die Junioren des FC Allschwil (BL). Durch gute Ballkontrolle und ein herrliches Zusammenspiel erkämpfte man sich so mit dem 5:0-Resultat einen weiteren Sieg. Der Gruppensieg der Gruppe B war somit die Folge, womit man sich für das Halbfinalspiel gegen den Gruppenzweiten der Gruppe A qualifizierte.

Im Halbfinale gegen die B-Promotionmannschaft FC Oberwil (BL) gelang es ebenfalls, innert weniger Minuten den ersten Treffer erfolgreich im gegnerischen Netz zu platzieren. Obwohl der Gegner im weiteren Spielverlauf zunehmend Druck machte, war es möglich durch einen toll herausgespielten Spielzug die Führung auszubauen. Trotz dem Anschlusstreffer kurz vor Abpfiff liessen sich die Aare-Rhy-Junioren die Qualifikation für das Finalspiel nicht mehr nehmen und beendeten die Partie mit dem 2:1-Sieg.

Ein harter Gegner aus der Coca Cola Junior League, der FC Brugg stand den Aare-Rhy-Junioren im Finalspiel gegenüber. Der FC Brugg ging als Gruppensieger in der Gruppe A mit maximaler Punktezahl hervor und bodigte den Halbfinalgegner FC Biel-Benken mit enormer Tordifferenz. Nichts desto trotz war man bereit, auch in diesem Finalspiel alle Reserven auszupacken. Dass dies aber ein harter Brocken wird, wurde bereits allen nach wenigen Spielminuten klar, als man den 0:2-Rückstand von der Anzeigetafel wahrnehmen musste. Man gab nicht auf und konnte mit viel Einsatz einen Anschlusstreffer, und später, nach weiterem Gegentreffer einen zweiten realisieren. Doch dies reichte nicht ganz, so musste die schlussendliche 2:4-Niederlage hingenommen werden.

Trotzdem darf man sehr stolz auf den beachtlich erspielten Turnierrang sein.

Herzliche Gratulation für die hervorragende Leistung an das ganze Team und Trainer Marko Grgic.

Auch die Aare-Rhy-Team D Talentjunioren verzeichnen eine hervorragende Bilanz in der Teilnahme an einigen Fussballhallenturnieren:

Hallenturnier FC Würelingen 1.Platz

Fussball D-Talentturnier FC Lenzburg 3. Platz

Fussballhallenturnier FC Lauchringen 3. Platz

Fussballjuniorenturnier Lenzburg 2. Platz

Fussballtalentturier Zofingen 5. Platz

Auch an dieser Stelle herzliche Gratulation an das ganze Team, wie auch dem Trainerstaff Patrick Echner, Apo Aortancioglu, Marko Beljan, Gezim Aliaj, die zu Gunsten der jüngsten Aare-Rhy-Team-Junioren hervorragende Arbeit leisten.