Text: Anna Schneider, Klasse 4b der Bezirksschule Brugg

Im Hallwyler war wieder was los. Die 17 Bezirksschülerrinnen und -schüler der Klasse 4b konnten sich auf praxisnahen Deutschunterricht freuen: Simon Libsig, der berühmte Badener Poetry-Slammer, gab Einblicke in die hohe Kunst der Schriftstellerei. Der 39-jährige Autor, Dichter und Spoken-Word-Künstler ist heuer schon zum dritten Mal an der Schule zu Gast gewesen. Frau Lienhard hatte ihre Klasse durch die Lektüre seines Buches "Leichtes Kribbeln" bestens vorbereitet.

Wie wird man überhaupt Dichter? Was macht einen Text lebendig? Welche schriftstellerischen Ausdrucksmöglichkeiten gibt es? Antworten auf diese Fragen fanden sich in Libsigs Ausführungen und den gemeinsamen Übungen – der Autor erzählte aus seinem Leben, brachte aber auch viele selbstgedichtete Beispiele, mit denen er die Lust am Schreiben weckte. Den ganzen Vormittag über wurde fleißig gereimt, gelacht, geschrieben und vorgelesen.

Libsig gab den Jugendlichen unter anderem die Aufgabe, zu einem Bild einen möglichst dramatischen Satz mit nur sechs Wörtern zu formulieren. Dann wurde der Satz im Uhrzeigersinn an die nächste Person weitergegeben und der Schriftsteller gab der Klasse ein weiteres Bild. Diesmal musste der Satz fünf Wörter enthalten und den vorherigen in ein positiveres Licht rücken. Die Sätze wurden abermals weitergereicht und passend zum darauf folgenden Bild sollte eine negative Wende herbeigeführt werden – und das mit einem Satz, der nur gerade aus vier Wörtern bestehen durfte. Nun steigerte der Wortkünstler den Schwierigkeitsgrad nochmals: Der Dreisatztext wurde an die Person zurückgegeben, aus deren Feder der erste Satz stammte. Zum Schluss musste diese mit nur drei Wörtern ein glückliches Ende für die Geschichte finden.

Er denkt über seine Verstorbene nach.

Ein kleiner Vogel zwitschert leise.

Leben ist alleine schwer.

Ich liebe dich.

Alle waren sich einig: Dies war ein spannender und abwechslungsreicher Vormittag gewesen, der auch künftigen Klassen nur weiterempfohlen werden kann.