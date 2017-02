Die beiden wichtigsten Ereignisse der 57. GV sind die Gründung einer Riege sowie der Präsidenten-Wechsel.

Nun aber schön der Reihe nach. Im schön dekorierten Saal vom Rest. Post durfte die Präsidentin 27 Aktiv- und 10 Passivmitglieder zur 57. GV begrüssen. Nach einem feinen Znacht aus der Pöschtli-Küche konnte die Versammlung zügig durchgeführt werden.

Protokoll, Rechnung sowie Jahresbericht der Präsidentin wurden einstimmig genehmigt. Der technische Bericht wurde erstmals mit der GV Einladung schriftlich abgegeben.

Junnila Beck konnte als neues Aktiv-Mitglied aufgenommen werden. Der FTV Bözen hat neu 31 Aktiv- 15 Passiv- und 4 Ehrenmitglieder.

Zehn fleissige Turnerinnen wurden mit zwei FTV-Wassergläsern beschenkt.

Das Jahresprogramm 2017 ist wiederum gespickt mit vielen Aktivitäten. Ein Höhepunkt wird sicher die Teilnahme am Kant. Turnfest Muri sein. Die Turnfahrt wird uns anfang September für drei Tage nach Stockholm führen. Das traditionelle Trottenfest wird am 27. und 28. Oktober durchgeführt werden.

Folgende Turnerinnen wurden für ihre Vereinstreue geehrt: für 10 Jahre: Christine Amsler und Erika Birrfelder, für 15 Jahre: Vreni Pfister.

Mit einer kleinen Statistik leitete die Präsidentin das Traktandum Riegengründung ein. Daraus ging hervor, dass mehr als die Hälfte der Mitglieder 55 Jahre und älter sind.

Wenn kein neues Angebot besteht, wird es in den nächsten Jahren zu vielen Austritten kommen. Der Vorstand hat aber das Ziel, mit einer neuen Riege den Verein zu stärken, das heisst, grösser zu machen.

In der Riege wird vor allem auf gesundheitsorientiertes Bewegen geachtet. Mit 23 Ja zu zwei Nein Stimmen wurde der Gründung einer Riege zugestimmt. Die Turnerinnen zeigten damit grosses Vertrauen in den Vorstand und Mut zu Neuem.

Der Turnbetrieb in der Riege wird nach den Sommerferien aufgenommen.

Nach 18 Jahren, davon 16 Jahre als Präsidentin, wurde Christina Basler aus dem Vorstand verabschiedet. Mit einem „Turn- und Trottenfest-Sketch, Liedern, Line-Dance und Geschenken wurde die abtretende Präsidentin geehrt.

Susi Grolimund wurde für ihren langjährigen grossen Einsatz die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Andrea Wolter wurde neu in den Vorstand gewählt. Die technische Leitung übernimmt neu Adriana Kümin und zur neuen Präsidentin wurde Evi Schlienger gewählt.

Die traditionelle Tellersammlung ergab den schönen Betrag von Fr. 470.--; das Geld wird der Benz’schen Stiftung in Frick zugute kommen.

Die Präsidentin beendete ihre letzte GV mit dem Wunsch, dass der FTV Bözen auch in Zunkunft ein Verein bleibt, in dem alle Platz haben, ein Verein der im Dorfleben integriert ist, ein Verein der mit und nicht über die Turnerinnen spricht, ein Verein der Freude versprüht und nie die Lust an der Bewegung verliert. Mit diesen Worten übergab sie der neuen Präsidentin ein symblisches Vereinsschifflein und wünschte von Herzen: Gute Fahrt!