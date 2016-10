Anlässlich des diesjährigen «InfoMonat Brustkrebs» Oktober laden die Krebsliga Solothurn und monday‘s kulturmanagement die Bevölkerung am Mittwoch, 19. Oktober 2016, zu spannenden Fachvorträgen mit anschliessendem Liveact des Solothurner Duos «Bill & Coo» ein.

Jährlich erkranken in der Schweiz rund 5‘900 Frauen – wie auch bis zu 40 Männer – neu an Brustkrebs. Bei den Schweizer Frauen ist Brustkrebs die häufigste Krebskrankheit. Eindrücklich ist insbesondere die Zahl der in der Schweiz lebenden «Breast Cancer Survivors» – Frauen, die sich einmal in ihrem Leben einer Brustkrebsbehandlung unterziehen mussten. Laut dem Nationalen Institut für Krebsepidemiologie und -registrierung sind es deren rund 76‘500. Und die Zahl der Betroffenen steigt kontinuierlich. Warum diese Bevölkerungsgruppe stark wächst, welche Herausforderungen damit verbunden sind und wie Bewegung und Sport der Erhaltung der Gesundheit und der Erhöhung der Lebensqualität dienen können, diesen Fragen widmet sich der öffentliche Anlass «Brustkrebs bewegt» am 19. Oktober in Solothurn. Auf dem Programm stehen Fachreferate von Catherine Gasser und Anna Barbara Rüegsegger (beide Krebsliga Schweiz) sowie Ferry Pingitzer (Geschäftsleiter Physiotherapie- und Trainingscenter Koch):

«Breast Cancer Survivors – eine wachsende Bevölkerungsgruppe»

Dr. iur. Catherine Gasser, Leiterin Nachsorge, und Anna Barbara Rüegsegger, Fachspezialistin Cancer Survivors (beide Krebsliga Schweiz)

«Körperliche Aktivität und Sport während und nach einer Krebsbehandlung: Must-have oder Nice-to-have?»

Ferry Pingitzer, Geschäftsleiter Physiotherapie- und Trainingscenter Koch

Abgerundet wird der Anlass mit einem Liveact des Solothurner Duos «Bill & Coo». Die Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich vor Ort durch die Mitarbeitenden der Krebsliga Solothurn beraten zu lassen.

Öffentlicher Infoanlass «Brustkrebs bewegt»

Mittwoch, 19. Oktober 2016

18.30 – 19.30 Uhr, anschliessend «Bill & Coo» live in Concert (Türöffnung: 18.15 Uhr)

RothusHalle, Schöngrünstrasse 2, Solothurn



Anmeldung: Krebsliga Solothurn, Telefon 032 628 68 10, Mail an info@krebsliga-so.ch. Der Eintritt ist frei.