Die Enttäuschung unter bürgerlichen Politikern gipfelte gestern dann auch noch in kleinen Gehässigkeiten: So klagte etwa die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter via Kurznachrichtendienst Twitter über das «Misstrauen gegenüber grossen Unternehmen und den KMU. Wie kann klar gemacht werden, dass die Unternehmen die Stützen des Wohlstandes sind?» Das gehe nicht mit «Steuergeschenken für die Wirtschaft auf Kosten des Mittelstandes, überladener Vorlage und arroganter Handelskammer», konterte SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer. Und Fraktionskollege Eric Nussbaumer doppelte nach, dass die Fakten für ein Nein genügt hätten. «Populismus pur», kommentierte Schneider-Schneiter trocken.

Enttäuscht zeigen sich auch die regionalen Wirtschaftsverbände: «Die nun auf unbestimmte Zeit verlängerte Unsicherheit ist schädlich für den Wirtschaftsstandort», fürchtet Basels Gewerbedirektor Gabriel Barell. Und Franz Saladin fordert als Mitglied des Komitees beider Basel «Steuerreform JA», dass nun rasch eine neue Lösung erarbeitet wird. Die Gegner der verworfenen Vorlage seien aufgefordert, Hand zu bieten, so der Direktor der Handelskammer beider Basel.