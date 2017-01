Das Einkaufszentrum Stücki wird umbauen. Ein Multiplex-Kino zieht auf der nördlichen Seite, wo derzeit Migros und Mediamarkt untergebracht sind, ein. Die Ladengeschäfte werden in einem anderen Teil des Zentrums wiedereröffnet.

18 Kinosäle mit insgesamt 2'400 Sitzplätzen sollen in den nächsten zwei Jahren entstehen und so das Angebot des Einkaufszentrums unweit der deutschen Grenze erweitern. Das Kino wird eine Fläche von 14'000 Quadratmeter einnehmen, wie die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) als Stücki-Besitzerin am Donnerstag mitteilte.

«Wir sind von unserem Partner Arena Cinemas überzeugt», sagt SPS-Sprecher Mladen Tomic. Die künftige Betreiberin sei auch gerüstet gegen die Konkurrenz im grenznahen Ausland. So werden einige Säle mit IMAX und 4DX-Technologien ausgerüstet sein. Neben dem technischen Vorteil komme hinzu, dass in Deutschland Filme meist synchronisiert sind. Das Schweizer Publikum präferiere aber oft Filme in Originalsprache.

Das Baugesuch für das Projekt soll in den nächsten Monaten eingereicht werden, sagt Tomic. Der Baubeginn ist für nächsten Herbst terminiert. SPS rechne mit keinen Problemen, da sämtliche Umbauarbeiten innerhalb der bestehenden Gebäudehülle stattfänden. Das Multikomplex soll Ende 2019, anfangs 2020 eröffnet werden.

Die Kosten für den Kino-Komplex werden laut Tomic nicht kommuniziert. Betrieben werden soll er vom Kinobetreiber Arena Cinemas, der bereits in Genf, Freiburg, Zürich und Lugano über rund 50 Säle verfügt.

Mit Arena Cinemas wurde ein langjähriger Mietvertrag abgeschlossen. Im neue Ankermieter sehen die Verantwortlichen einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Transformation des Stücki vom reinen Einkaufs- zum Erlebniszentrum. «Auch wenn sich die Zahlen in letzter Zeit verbessert haben, haben wir uns schon länger Gedanken gemacht, wie wir vom reinen Einkaufskonzept wegkommen und das Stücki neu beleben können», erklärt Tomic.

Bereits vergangenen Februar wurde im oberen Stockwerk ein Fitnesspark eröffnet. Das «Gyym» wirbt mit einer Kältesauna mit Temperaturen von 160 Grad unter dem Gefrierpunkt und diversen Animations-Kursen. Das Konzept funktioniert. Bis Ende 2016 zählte das Fitnesszentrum bereits rund 4000 Mitglieder.