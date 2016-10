Die Ereignisse überschlagen sich

Alles hat ziemlich zufällig angefangen. Glänzende Erfolgsträume hätten nie als Motor gedient. 2011 kam die erste EP des Duos raus. Auf dieses Mini-Album wurde ein englischer Labelbesitzer aufmerksam. Ab jenem Moment haben sich die Ereignisse überschlagen. Die Konzerte in England, die Veröffentlichung des ersten grossen Albums durch das amerikanische Label «Trouble in Mind», die unerwartete Popularität in Europa und in den USA und mehrere Touren über die zwei Kontinente: Selbst heute scheinen Landolt und Bachmann von der Tragweite ihrer Erfolgsgeschichte immer noch überrascht zu sein. «In unserer Geschichte gibt es mindestens zehn wichtige Wendepunkte», sagt Bachmann. «Ohne jeden einzelnen dieser Zufälle wären wir nicht da, wo wir sind. Es ist total verrückt, dass alles in sich so stimmt.»

Diese zufällige Verkettung von Ereignissen hat dafür gesorgt, dass Klaus Johann Grobe im Ausland populärer ist als in der Schweiz. Doch das trübt die gute Laune der Band nicht im Geringsten: «Mich freut eine begeisterte E-Mail von einem Fan aus einem fremden Land genauso wie eine von einem Schweizer», sagt Bachmann.

Erst seit diesem Jahr fängt die Band allmählich an, auch hierzulande Aufmerksamkeit zu wecken – dank der Publicity ihres neuen Albums «Spagat der Liebe», das im Mai herausgekommen ist. Die beiden sind zufrieden mit ihren Erfolgen. Das, was als ein Spassprojekt gestartet ist, darf heute auf zwei Alben, eine EP, zwei Singles und ein Stück auf einer Compilation stolz sein. Ein Bassist und ein Querflötenspieler verstärken derzeit die Reihen der Band, wenn auch nur bei Live-Auftritten.

Die letzten Jahre waren mit ihren vielen Überraschungen aber auch eine intensive Periode. Nächstes Jahr ist es an der Zeit, eine Pause zu machen. «Wir müssen uns wieder sammeln und ein bisschen Ruhe reinbringen, um neue Stücke schreiben zu können», erklärt Landolt. Also werden weitere kreative Aufenthalte im kleinen, vollgestopften Studio an der Lothringerstrasse stattfinden. Aber wer weiss, was die Zukunft bringt? Offen seien sie jedenfalls für alles, sagt der Basler: «Wir haben zu zweit angefangen, dann kamen der Bassist und der Querflötenspieler dazu. Vielleicht haben wir nächstes Mal ein Orchester dabei oder sind wieder nur zu zweit. Es gibt kein Konzept. Wir hören nur auf das, worauf wir Lust haben.» Grobisch bis auf die Knochen.