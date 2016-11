Mit der Wahl schien auch das Publikum in der Kaserne mehr als zufrieden zu sein. Als bz-Chefredaktor David Sieber der Band die Trophäe überreichte, pfiffen, jubelten und klatschen die Zuschauer ausgelassen. Das zeigt: Anthony Thomas, Pascal Sandrin und Olivier Joliat können nach über 25 Jahren im Geschäft, die Fans mit ihrer Musik immer noch begeistern. Ursprünglicher Rock ’n’ Roll zieht halt einfach immer. Frontmann Anthony Thomas kam der Preis am diesem Tag besonders gelegen: «Supercool», kommentiert der Amerikaner. «Etwas Erfreuliches an diesem Wahltag.»

Und auch die Party kam nicht zu kurz: Im Anschluss an die Preis-Verleihung spielten George & The Cube, die Gewinner der diesjährigen RFV-Demo Clinic ein Konzert.