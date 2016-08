Bei «Grenzenlos grausam?» führt aber kein Weg daran vorbei. Wer den ersten Raum verlässt, der zeitgenössische Kunst zeigt, die sich mit Gewalt auseinandersetzt, der kommt an einem 1:20-Modell des Parthenon vorbei. Danach führt die Sonderausstellung in das Untergeschoss der Skulpturhalle. Dort erwartet den Besucher eine Ausstellung, die in vier Themenblöcke aufgeteilt ist. Sie alle sollen eine unterschiedliche Art der Gewalt darstellen: jene gegen Giganten, jene gegen Zentauren, jene gegen Feinde wie die Amazonen oder die Perser oder aber die Gewalt im Kampf um Troja.

«Die Gewalt war damals allgegenwärtig – in all ihren Facetten», sagt Ella van der Meijden, Kuratorin der Ausstellung und Leiterin der Skulpturhalle an der gestrigen Medienkonferenz. So waren es nicht nur Skulpturen oder Bauschmuck, die verschiedenste Arten von Gewalt zeigen, sondern auch Vasen oder Duftgefässe wurden mit direkten oder impliziten Gewaltbildern verziert. Um dies zu zeigen, hat die Skulpturhalle ergänzend zu den Gipsabgüssen von Statuen und Reliefs aus ihrem eigenen Bestand Originale aus dem Antikenmuseum in die Ausstellung integriert. «Grenzenlos grausam?» zeigt aber nicht nur die Bilder, sondern erklärt dem Besucher auch, warum sie so präsent war und wozu die Bilder dienten.

«Grenzenlos grausam?»: Vom 2. 9. 2016 bis 29. 1 2017.