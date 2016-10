Auch im Rennen um einen Sitz in der Regierung kann Ackermann punkten. Gegenüber der ersten Umfrage, als sie knapp hinter SVP-Kandidat Lorenz Nägelin geblieben ist, kann sie um fünf Prozentpunkte zulegen und liegt nun mit 45 Prozent auf dem siebten Platz. Nägelin konnte deutlich weniger Stimmanteile gewinnen und ist aktuell bei 42 Prozent. Damit ist absehbar, dass zumindest der siebte Sitz in der Regierung erst in einem zweiten Wahlgang am 27. November vergeben wird. Momentan sieht es so aus, als ob auch SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels ebenfalls unter der Marke von 50 Prozent bleiben dürfte, die es braucht, um im ersten Wahlgang bestätigt zu werden. Auch FDP-Regierungsrat Baschi Dürr liegt mit 51 Prozent nur knapp über dem Strich. Pikant: Am 27. November steht neben dem zweiten Wahlgang noch die nationale Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative der Grünen an. Damit dürfte Ackermann im Schlussspurt punkto Mobilisierung einen Vorteil haben gegenüber dem SVP-Mann.