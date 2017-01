Die Idee mit dem Austausch zwischen französischen, deutschen und schweizerischen Klassen und die dafür angebotene Rheinschifffahrt auf dem Bücherschiff ist sehr interessant. Was haben Ihre Erfahrungen gezeigt: Findet ein Austausch auch effektiv statt? Sind die Sprachbarrieren nicht zu gross?

Die Erzählnacht ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Das Angebot wird jedes Jahr aktiv genutzt und geschätzt. So ist die mittlere von drei Veranstaltungen bereits seit einigen Tagen komplett ausgebucht. Die Interaktivität mit Deutschland und Frankreich lief anfangs, von 2003 bis 2006, sehr gut. Das lag auch an den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Schüler aktiv in diesem Projekt unterstützten und die allfälligen Sprachbarrieren zu einem kleinen Problem schrumpfen liessen. Der Austausch zwischen den verschiedensprachigen Klassen hat aber leider nachgelassen. Nicht wegen der Lehrer, sondern weil die Menschen vermehrt nur noch in Basel aufs Schiff steigen und nicht mehr die Anlegestellen in Hüningen oder in Weil am Rhein nutzen wollen.

Die Veranstaltung setzt sich stark für eine Leseförderung von Kindern und Jugendlichen ein. Zeigt diese Förderung Wirkung? Fällt es vielleicht sogar in den Schulen auf, dass nach dem Besuch des Jugendbücherschiffs mehr gelesen wird?

Wir machen es seit den letzten paar Jahren so, dass den Kindern, die das Schiff mit ihren Schulklassen besuchen, «Aufgäbeli» gegeben werden. Diese können natürlich alle auf dem Schiff selbst erfüllt werden. Die Rückmeldungen darauf waren stets positiv. Beobachten konnte man zudem einen Qualitätsanstieg und ein vermehrtes Interesse innerhalb der ganzen Familie: Eltern setzten sich sehr intensiv mit ihren Kindern und deren Lesegewohnheiten und Leseinteressen auseinander.

Nennen Sie bitte Beispiele für solche «Aufgäbeli».

Zum Beispiel Bücher aussuchen, die sie in ihrer Schulbibliothek haben wollen – und diese dann auch finden. Das kommt bei den Kindern gut an. Dieses Jahr wird zum ersten Mal eine aktive Auseinandersetzung mit Büchern in Verbindung mit digitalen Medien als Förderprogramm angeboten. Zu diesem Zweck gibts eine «Schnitzeljagd» auf dem Schiff: Die zu bewerkstelligenden Aufgaben werden über eine App auf Tablet oder Handy gegeben. Mit der kostenlosen App «Actionbound», die für Kinderbibliotheken ebenso wie für wissenschaftliche Bibliotheken gedacht ist, kann man herausfinden, wo welche Bücher zu finden sind. Dank solchen «Schnitzeljagden» werden den Kindern Lerninhalte ganz spielerisch vermittelt.