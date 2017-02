Ein bewaffneter Räuber hat am Freitagabend eine Bijouterie an der Basler Falknerstrasse überfallen. Er betrat den Laden um 18.15 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Als die Verkäuferin den Alarm auslöste, flüchtete er ohne Beute. Eine Fahndung blieb erfolglos.