Der 911 Carrera GTS ist, wie alle GTS-Modelle bei Porsche, der Mittelweg zwischen sportlichem «S» und hochgezüchtetem «turbo». Beim 911er gibt es auch in dieser Variante volle Wahlfreiheit: Hinterrad- oder Allradantrieb, Handschaltung oder Doppelkupplungsgetriebe, Coupé, Cabrio oder Targa, wobei Letzterer nur mit Allrad zu haben ist. Alle GTS-Modelle, auch jene mit Hinterradantrieb, bekommen die an der Hinterachse um 44 Millimeter verbreiterte Karosserie. Das sorgt für einen bulligeren Auftritt und vor allem für eine breitere Spur, um das Fahrverhalten zu verbessern.

Zusammen mit der sportlicheren Fahrwerksabstimmung und der optionalen Hinterachslenkung macht das den 911er spürbar agiler. Zudem sind mit dem GTS erstmals auch extra griffige Semislick-Reifen für den Sportler zugelassen, die selbst Röhrl auf der Rennstrecke begeistern: «Der Grip ist unglaublich.» Auch in schnell gefahrenen Kurven ist der 911 so kaum aus der Ruhe zu bringen – trotz 450 PS und 550 Nm an der Hinterachse. «Im Grenzbereich auf der Rennstrecke ist der 911er mit Turbomotor etwas schwerer zu kontrollieren als der Vorgänger mit Saugmotor, da das hohe Drehmoment nicht ganz so feinfühlig dosierbar ist», meint Röhrl. Um das zu spüren, muss man aber auch das Fahrtalent des zweifachen Rallyeweltmeisters mitbringen – und das Auto erst mal in diesen Grenzbereich bringen.

Mehr Schub

Die Mehrleistung von 30 PS und die zusätzlichen 50 Nm Drehmoment im Vergleich zum Carrera S schöpft der 3-Liter-Boxer mit doppelter Turboaufladung aus grösser dimensionierten Turboladern. Das hat den kaum spürbaren Nachteil, dass das maximale Drehmoment einen kaum spürbaren Tick später anliegt, sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass die Leistung auch bei hohen Drehzahlen nicht abebbt. So gerüstet rennt der Carrera GTS bis zu 312 km/h schnell (Coupé mit Handschaltung) und beschleunigt in bestenfalls 3,6 Sekunden auf 100 km/h (Carrera 4 GTS Coupé mit PDK).