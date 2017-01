Dass ein McLaren das kann, war zu erwarten. Viel wichtiger ist die Frage, ob auch das Einstiegsmodell die exklusiven Sportwagengefühle vermitteln kann. Ob auch der 540 C das Gefühl vermittelt, in einem besonderen Wagen zu sitzen, der nicht einfach von einem Autohersteller, sondern von einem Formel-1-Rennstall erdacht und gebaut wurde. Die Antwort lautet: ja, er kann!

Einen grossen Teil am einzigartigen Fahrerlebnis tragen das Interieur und die Sitzposition. Alles wirkt direkt auf den Fahrer zugeschnitten. Die Sitze lassen sich weit verstellen, dasselbe gilt für das Lenkrad. So fällt es, abgesehen von den etwas versteckt platzierten Knöpfen, leicht, die perfekte Sitzposition zu finden. Man sitzt praktisch am Boden, die Beine kommen flach gestreckt an die Pedale. Das Lenkrad kommt nah zum Fahrer, genau so, wie es sein muss. Genau so, wie auch die Rennfahrer in der Formel 1 sitzen. Gut, wohl nicht genau so, aber es fühlt sich zumindest so an.

Über die verhältnismässig grosse Frontscheibe geniesst der Pilot einen guten Ausblick über den kurzen Vorderwagen, sodass man den McLaren schon nach wenigen Metern gut einschätzen kann. Die grossen Aussenspiegel tun ihr Übriges zur für ein Auto dieses Kalibers guten Übersicht; trotz der tiefen Sitzposition.

Fast wie im RennwagenDer 540 C gibt seinem Piloten das Gefühl, in einem echten Rennwagen-Abkömmling zu sitzen. Und das, ohne dabei übertrieben ruppig zur Sache zu gehen. Das Fahrwerk gibt sich gerade auf der Autobahn erstaunlich komfortabel, die Lenkkräfte sind gering, sogar der Motor hält sich bei gemächlicher Fahrt akustisch zurück. Lange Strecken sind keine Herausforderung, was man der Flunder auf den ersten Blick nicht zugestehen würde. Nur ein kleines Hindernis zeigt sich unterwegs: Die Zahlstationen auf der italienischen Autobahn sind aus dem kleinen Fenster kaum zu erreichen. Man sitzt schlichtweg zu tief, da helfen alle Verren kungskünste nichts. Also: Flügeltür auf, auf den Seitenschweller sitzen und bequem bezahlen. Der Showeffekt, den die nach oben öffnende Flügeltür bietet, ist dabei unbezahlbar. Sowieso erntet man mit den britischen Sportlern viel positive Beachtung; ein McLaren ist nun mal etwas Einzigartiges. Ganz egal, ob nun mit 540 oder 570 PS.

Reicht denn nun die Basis, oder sollte man gleich von Beginn weg in die 570-PS-Liga einsteigen? Schon der 540 C bietet in jeder Facette, was ein McLaren bieten sollte: Emotion, technische Perfektion und einen gekonnten Auftritt. Der 570 S setzt mit mehr Leistung und nochmals schärferem Fahrverhalten quasi die Kirsche auf eine schon perfekte Torte. Als heimlicher Star im Trio entpuppt sich der 570 GT; nicht wegen des marginal besseren Fahrkomforts oder des zusätzlichen Kofferraums hinter dem Fahrer, sondern wegen seines entzückend schönen Rückens mit Glaskuppel. Eine wahrlich schwere Wahl, wenn man denn tatsächlich vor ihr stünde.