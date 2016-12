Willkommene Hilfe

In der GT-Line-Ausführung kostet der Optima Sportswagon als Diesel ab 43950 Franken, kommt dann aber auch mit voller Ausstattung in Sachen Fahrassistenten. Der Radartempomat agiert feinfühlig und zuverlässig, lässt allerdings ab und zu eine etwas zu grosse Lücke zum Vordermann aufklaffen. Dafür beschleunigt er sanft und komfortabel. Noch beeindruckender erwies sich im Test der serienmässige Spurhalteassistent. Er unterstützt den Fahrer auf der Autobahn, indem er den Wagen selbstständig in der Spur hält. Freilich müssen die Hände weiterhin am Lenkrad bleiben. Doch das System wirkt sehr ausgereift und hält die Spur konstant und sicher, ohne Schlangenlinien zu fahren. Das können auch die Systeme in deutlich teureren Autos nicht besser. Das passt zum hochwertigen Eindruck, den der Optima als Kombi allgemein vermittelt.

Nebst den genannten Assistenten sind auch LED-Licht, Totwinkel- und Querverkehrsassistent und ein Notbremsassistent serienmässig dabei. Für den Komfort bietet der Kia Sitzheizung- und -lüftung, Rundumkamera und bequeme Ledersitze.

Die Verarbeitung im Cockpit wirkt solide und stimmig, besonders das lederbezogene Lenkrad liegt gut in der Hand. Damit bietet der Optima Sportswagon ein sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis, das manchem SUV überlegen ist. Er beweist damit, dass der klassische Kombi noch lange nicht ausgedient hat.