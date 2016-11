Bei der Schiesserei wurden zudem zwei Frauen verletzt. Sie seien mit Verletzungen in ein Spital gebracht worden, teilte die Polizei in Los Angeles mit.

Der Vorfall in der Ortschaft Azusa, einem Vorort von Los Angeles, ereignete sich am Dienstagnachmittag (Ortszeit). Es kam zu einem Grosseinsatz der Polizei, nachdem ein Schütze in einem Wohnviertel zahlreiche Schüsse abgeben hatte. Erst am Abend sei die Leiche des mutmasslichen Täters in einem Haus gefunden worden, gab der Sheriff vom Bezirk Los Angeles Stunden nach dem Vorfall bekannt.

Wegen des Grosseinsatzes der Polizei wurden zwei Wahllokale und zwei Schulen in dem betroffenen Gebiet vorsichtshalber geschlossen. Diese Einrichtungen seien aber nicht von den Schüssen betroffen gewesen, berichtete der Sender KTLA. Der zuständige Wahlleiter wies Wähler an, andere Wahllokale aufzusuchen.

Die Bevölkerung wurde zunächst aufgerufen, das Gebiet zu meiden. Über den Täter und sein Motiv wurde bislang nichts bekannt. Der Mann sei schwer bewaffnet gewesen und habe auch auf Polizisten gezielt, berichtete die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Ermittler. Bei dem Einsatz wurde aber kein Polizist verletzt.