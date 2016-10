Der Direktor des Gefängnisses in Arcahaie nahe der Hauptstadt Port-au-Prince sagte, die Meuterer hätten einen Wärter erschossen und zwei weitere verletzt. Ein Häftling sei auf der Flucht am Samstag von einer Mauer in den Tod gestürzt, zwei weitere Gefangene seien mit Verletzungen ins Spital gebracht worden.

Wie viele Häftlinge genau aus dem Gefängnis fliehen konnten, war unklar. In Medienberichten war von mehr als 170 ausgebrochenen Häftlingen die Rede. Die Behörden bestätigten das ebenso wenig wie die Zahl der Toten und Verletzten.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um nach den Geflohenen zu suchen und die Gegend rund um das Gefängnis zu sichern. Die Regierung von Ministerpräsident Enex Jean-Charles forderte die Bevölkerung auf, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Die Minister für Inneres, Justiz und Auswärtige Angelegenheiten begaben sich vor Ort.

Die Zeitung "Le Nouvelliste" berichtete, ein Dutzend Meuterer sei festgenommen worden, darunter der wegen Entführung inhaftierte Rädelsführer des Gefängnisaufstands.