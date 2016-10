In der postfaktischen Welt des US-Präsidentschaftskandidaten zählten Fakten nicht mehr. Es gewinne nicht das starke Argument, sondern der starke Auftritt, der Wille zur Macht.

Wie viel Donald Trump steckt in der Schweizer Politik? In der FDP-Zentrale, aber nicht nur dort, macht man sich Sorgen, dass die Sonntagszeitungen als Taktgeber der politischen Debatte verlieren – und SVP-nahe Medien wie «Weltwoche» oder «Basler Zeitung» das Agendasetting übernehmen könnten. I

n den USA ist für politisch gesteuerten Journalismus, der sich daran orientiert, Gefühle zu wecken, statt Fakten zu vermitteln, gar ein eigener Begriff erfunden worden: «Truthiness». Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob eine Geschichte stimmt – sie muss sich bloss noch wahr anfühlen.

Der TV-Nachrichtensender Fox News hat dies zur Perfektion getrieben. Allerdings wäre es zu bequem, das Phänomen in die rechte Ecke abzuschieben: Auch CNN beschäftigt Trump-Supporter als Kommentatoren, die Trump-Fans in ihrer Wahrnehmung der Welt bestätigen sollen. In der Schweiz bietet die reichweitenstärkste Gratiszeitung «20 Minuten» der Leserschaft im selben Artikel verschiedene Wahrheiten zur Auswahl an.

Demokratie gerät unterDruck

«Ich erwarte von den Medien, dass sie Falschaussagen entlarven, egal welcher politischen Couleur sie entstammen», sagt FDP-Präsidentin Petra Gössi. Nur so blieben die Medien beim kritischen Publikum, «das sich ein X immer weniger für ein U vormachen lässt, glaubwürdig». Sie teilt die Befürchtungen, dass Fakten im politischen Diskurs auch in der Schweiz immer weniger eine Rolle spielen könnten: «Wir stellen tatsächlich fest, dass heute faktenwidrige Behauptungen viel schneller in die Welt gesetzt werden.» Das gefährde das politische System, «denn eine Demokratie steht und fällt mit der Qualität der Informationen».

Noch deutlicher äussert sich ihr Walliser Parteikollege Philippe Nantermod: «Haben Fakten keine Bedeutung mehr, kann das Schweizer System nicht mehr funktionieren. Macht es keinen Unterschied mehr, ob etwas wahr oder falsch ist, ist unser System, wie wir es kennen, am Ende.» Nantermod sieht das Phänomen Trump auch in der Schweiz aufkommen. «Der Stil von Donald Trump färbt auf jene Politiker in der Schweiz ab, die ihm nahe stehen», sagt der Walliser Senkrechtstarter, der Alt-Bundesrat Pascal Couchepin nahesteht.

Die SVP habe einen neuen Ton in die Politik gebracht, sagt FDP-Nationalrat Kurt Fluri. «Sie hat die Politik digitalisiert: in schwarz-weiss, gut-schlecht, links-rechts.» Dass sich die FDP dies nicht mehr bieten lasse, «begrüsse ich sehr», sagt Fluri, der in der Debatte um den «Inländervorrang light» von der SVP auch persönlich attackiert worden ist.

Wer hats erfunden?

Ist die Schweiz auf dem Weg, trumpisiert zu werden? Eher umgekehrt, schrieb Politologe Michael Hermann unter dem Titel «Die Verschweizerung Amerikas» im «Tages-Anzeiger»: Donald Trump habe in den USA «ein politisches Profil etabliert, das eigentlich eine schweizerische Erfindung» sei. Überfremdungsangst und Isolationismus seien von hier über den Atlantik gewandert. Das Postfaktische jedoch, so Hermann zur «Schweiz am Sonntag», sei als Phänomen in allen westlichen Demokratien zu beobachten – auch in der Schweiz.