Wissen Sie, wieviele US-Staatsbürger in der Schweiz an der Wahl teilnehmen?

Nein, diese Information haben wir nicht. Sie wählen über ihren Heimatstaat und die rund 20’000 Amerikaner in der Schweiz verteilen sich auf alle 50. Aber natürlich ermutigen wir alle zur Wahl. Wer nicht wählt, soll sich nachher nicht beklagen. Wer nicht wählt, bekommt oft das, was er nicht will.

Vor allem bei dieser Wahl.

Wie Sie wissen, ist meine Position als Botschafterin vollkommen neutral, daher kann ich mich nicht über die beiden Kandidaten äussern. Was ich sagen kann: Wählen ist nicht parteiisch, sondern patriotisch. Eine patriotische Pflicht.

Haben Sie selbst schon gewählt?

Ja. Ich komme aus Seattle und habe darum in meinem Heimatstaat Washington gewählt. Washington und ich glaube auch Oregon haben 100 Prozent Briefstimmen, es gibt dort keine Wahllokale mehr. Wohl auch aus diesem Grund ist die Wahlbeteiligung nirgends höher als dort. Ihre Bürger im Ausland können sogar per E-Mail abstimmen. Es war ein sehr schöner Moment, den ich natürlich auf Facebook teilen musste (lacht).

Wir fragen jetzt nicht, für wen Sie gestimmt haben. Vielleicht, wer gewinnen wird?

Ich kann es wirklich nicht sagen. Es gibt Umfragen, aber Umfragen wählen nicht, sondern Menschen. Und natürlich haben viele meiner Mitbürger wie ich bereits gewählt. Aber diese Informationen bleiben bis zur Schliessung der Wahllokale am 8. November unter Verschluss.

So oder so wird es eine historische Wahl: Entweder zieht die erste Frau ins Oval Office ein oder ein selbsterklärter Nicht-Politiker.

Das ist so. Und sie wird Konsequenzen haben. Auch Barack Obamas Wahl 2008 hatte Konsequenzen. Im ersten Jahr seiner Amtszeit verbot er Folter und intensivierte die Anstrengungen zur Schliessung Guantánamos – er hat dort enorme Fortschritte erzielt, auch wenn wir noch nicht am Ziel sind. Er unterzeichnete das Gesetz für Lohngleichheit und natürlich das Krankenversicherungs-Gesetz. Ich bin mir nicht sicher, ob all dies unter einem Präsidenten McCain passiert wäre. Sicher ist, dass es unter George W. Bush nicht passiert war. Eine der offensichtlichsten Konsequenzen der Wahl 2016 wird sein, dass es Hearings und anschliessend die Bestätigung eines neuen Bundesrichters geben und der Oberste Gerichtshof wieder vollzählig sein wird.

Sie sind eine ehemalige Mircosoft-Managerin und kennen sich auf dem Gebiet der IT bestens aus. Wie beurteilen Sie den IT-Standort Schweiz?

Es gibt in der Schweiz sehr viele Talente. Google hat sein wichtigstes Forschungszentrum ausserhalb der USA in Zürich, weil sie hier in einem gut gefüllten Fischweiher angeln können. Ob ETH oder EPFL, Universität Zürich oder St.Gallen, überall hat es grossartige Talente. Das betone ich immer wieder, wenn ich mit amerikanischen IT-Managern spreche. Oder denken sie an den geplanten Innovationspark in Dübendorf und das IBM-Forschungszentrum in Rüschlikon, die Partnerschaft von Disney mit der ETH. Oder die beiden Grossbanken UBS und CS, die im Bereich Fintech mit Firmen aus dem Silicon Valley kooperieren.

Wie beurteilen Sie die Partnerschaft zwischen der Schweiz und den USA auf diesem Gebiet?

Sie ist sehr eng. Nehmen Sie die Firma Kudelski. Sie hat zwei Hauptquartiere, eines in Lausanne und eines in Arizona und kann so von dieser Partnerschaft profitieren. Wir sollten Partnerschaften dieser Art weiter ausbauen, auch die Zusammenarbeit von Universitäten.

Hat die Schweiz die richtige Mentalität für ein Start-up-Ökosystem?

Auf jeden Fall. Ich selbst besuche und engagiere mich für Dinge wie den Impact-Hub in Zürich. Ein zweiter Impact-Hub soll ja bald in Bern entstehen. ETH und EPFL, aber auch Roche und Novartis unternehmen sehr viel, um Biotech-Start-ups zu fördern. Wo die Schweiz noch zulegen kann, ist in der Unternehmenskultur. Im Silicon Valley ist es erlaubt zu scheitern und trotzdem – oder gerade deswegen – Unterstützung für weitere Projekte zu erhalten.

Die Mehrheit der Start-ups scheitert, auch in der Schweiz.

Deswegen versuchen sie danach oft ihr Glück in den Vereinigten Staaten. Die Schweiz sollte ihre Einstellung gegenüber dem Scheitern überdenken. Anstatt den Vorwurf zu machen: «Du hast versagt» sollte man fragen: «Was hast du dabei gelernt?» Schweizer und US-Unternehmen können so gegenseitig voneinander lernen: Wir haben eine starke Scheitern-Kultur, die Schweiz hat eine wunderbare Innovationskultur, speziell wenn es um Präzision und Qualität geht.

Sie haben die Banken erwähnt. Auf diesem Gebiet waren die Beziehungen in der jüngsten Vergangenheit nicht unbedingt partnerschaftlich. Wie sieht es heute aus?

In den letzten zwei Jahren haben wir ein neues Kapitel begonnen. Die Banken haben das Programm des US-Justizministeriums erfüllt.

Noch nicht ganz alle.

Aber die meisten. Dazu haben wir seit der Finanzkrise vermehrt globale Standards geschaffen. Inzwischen sind wir soweit, dass einzelne Schweizer wieder bereit sind, amerikanischen Kunden aufzunehmen. Es gibt immer noch viel zu tun, aber wir haben grosse Fortschritte erzielt.

Die Vereinigten Staaten sind das technisch fortschrittlichste Land der Welt, alle sind neidisch auf Silicon Valley. Andererseits spricht man von der zerfallenden Supermacht USA. Wie erklären Sie sich dieses Paradox?

Ich werde tatsächlich oft gefragt: Wie kann die Schweiz mehr sein wie das Silicon Valley. Ich sage dann jeweils: Gar nicht. Die Schweiz sollte so sein wie die Schweiz. Sie hat so viele Trümpfe: Das duale Ausbildungssystem, die Mehrsprachigkeit, die Loyalität der Menschen, die hohe Lebensqualität – all das spricht für die Schweiz.

Und was ist mit der schwächelnden Supermacht USA? Werden Sie darauf ebenfalls angesprochen?

Die USA sind ständig im Wandel, «work in progress», wie wir Amerikaner es nennen. So steht es in der Verfassung – und das hat Präsident Obama auch in seinen Reden in Selma und in Charleston betont, in Selma in Erinnerung an den legendären Protestmarsch von Martin Luther King, in Charleston im Anschluss an den tragische Amoklauf in einer Kirche. Wir geben uns Mühe, diesen Wandel transparent zu gestalten. Wir sind nicht perfekt, aber wir strengen uns an, unsere Union immer perfekter auszugestalten.

Gibt es Fakten, die diese These stützen?

Wir schaffen laufend neue Jobs, unsere Wirtschaft wächst, die Kriminalität nimmt ab – alle Indikatoren bewegen sich in die richtige Richtung.

Weshalb widerspiegelt sich das nicht in der Wahrnehmung der USA?

Vielleicht liegt es an der Berichterstattung der Medien. Die Fakten sind eindeutig: Es hat noch nie eine bessere Zeit und einen besseren Ort gegeben, auf die Welt zu kommen. Wir sind sicherer geworden, wir haben mehr Optionen, und wir sind gesünder als je zuvor, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern rund um die Welt.